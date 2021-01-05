بسبب “محرز”.. محللو “بي إين سبورتس” يُهاجمون “غوارديولا” !

بات المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” محل انتقاد الجميع سواء عربيا أو أوروبيا، لما يقوم به إتجاه “رياض محرز”.

واعتبر محللو “بي إين سبورتس” أن دخول “محرز” في الدقيقة الـ 85 أمام “تشيلسي” بمثابة إهانة للنجم الجزائري.

وطالب المحللين من “غوارديولا” الخروج بتصريح وتفسير ما يحدث بينه وبين “محرز” لأن الأمور مبهمة وتجاوزت كرة القدم.

كما أن الجميع يلوم الفيلسوف الإسباني لأنه السبب الرئيسي وراء تراجع مستوى النجم الجزائري.

ففي كل مرة يبدع قائد الخضر، يجلسه في دكة البدلاء لعدة مباريات متتالية وكأنه لا يريد منه النجاح في السيتي.