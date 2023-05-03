بسبب مسلسلها الرمضاني.. إصابة سوزان نجم الدين بالتهابات حادة في الوجه

أعلنت الممثلة السوريّة سوزان نجم الدين عن إصابة وجهها بالتهابات حادة.

وكشفت الممثلة سوزان نجم الدين ان شخصيّة “جواهر” في مسلسل “مربى العز” تسبّبت لها بأزمةٍ صحيّةٍ.

وقالت “كلّ يوم كنت بشدّ وجهي لأن عندي مراحل. لما أزيل التلزيق. ينسلخ الجلد وتكرّر الأمر أكثر من مرّة فحدثت التهابات في الوجه، وحتى الآن هناك آثار”.

يذكر أن مسلسل “مربى العز” من تأليف علي الصالح وإخراج رشا شربتجي، وبطولة عباس النوري، سوزان نجم الدين. أمل عرفة، محمود نصر، نادين خوري ووفاء موصللي.