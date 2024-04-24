بسبب مشاجرة بين أطفال صغار.. شابين مهددين بالحبس

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأربعاء تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج. في ملفين جزائيين يتعلقان بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض. والتحطيم العمدي لملك الغير، تورط فيهما كل من المتهم الاول ” ح.حسام الدين” الذي راح ضحيته جاره المدعو ” ه. عبد الرحمان”. وفي نفس القضية تغيرت الموازين القانونية للمعنيين حيث تم متابعة المدعو ” ه. عبد الرحمان” بواقعة الضرب والجرح العمدي اضرارا بضحيته ” ح.حسام الدين”.

وفي تفاصيل القضية التي ناقشتها المحكمة في جلسة علنية، فإن الوقائع تعود إلى شهر رمضان المنصرم. وتحديدا بتاريخ 18 مارس 2023، وقبيل ساعة الافطار ببضعة دقائق، وقعت مشاجرة بين أطفال صغار بالقرب من مقهى الكرمة. بمدينة برج الكيفان شرقي العاصمة، اين تعرض شقيق المدعو ” ه.عبد الرحمان ” ذي 9 ربيعا الى الضرب. خلالها تدخل لفض الخصومة، وقام بضرب الطفل الذي اعتدى على شقيقه، الأمر الذي امتعض له المتهم الاول ” ح. حسام الدين “. فتوجه الى مسكن جاره ” ه.عبد الرحمان ” وقام بتهديده.

وبعدها وقبيل موعد اذان المغرب غادر ” عبد الرحمان ” مسكنه على متن دراجة نارية لاقتناء بعض الأغراض. فقام المتهم ” حسام الدين” بمباغتته بضربة قوية من الخلف على مستوى الرأس بواسطة سلاح أبيض من نوع ” راشكلو”. ولدى سقوطه أرضا من الدراجة إنهال عليه المتهم بضربات أخرى على مستوى اعلى العمود الفقري والرجل ثم لا ذ بالفرار.

وخلالها توجه الضحية إلى مستشفى سليم زميرلي أين حرر له الطبيب المعاين شهادة طبية. تتضمن عجزا طبيا لمدة 12 يوما، لتوجه إلى مصالح الأمن لايداع شكوى.

وبتاريخ 21 مارس 2023، تقدم المدعو ” حسام الدين ” بشكوى ثانية مفادها تعرضه للضرب من طرف جاره ” عبد الرحمان”، بعدما ترصد له بالحي، وقام بدهسه بالدراجة النارية مسببا له جروحا بليغة وعجزا طبيا لمدة 21 يوما.

وفي الجلسة لدى مثول كلا المتهمين للمحاكمة حاول كل متهم وضع نفسه ضحية ناكرين التهم المنسوبة اليهما.

وبعد التماسات وكيل الجمهورية أجلت القاضي النطق بالحكم لاحقا.