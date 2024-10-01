بسبب مشاجرة مع رجال الشرطة بالمطار.. إيداع معتمر حبس الحراش

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بوضع رب أسرة رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بالمسمى ” م.اسماعيل” 24 سنة. المتابع بجنحتي إهانة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية. وهي القضية التي تأسس فيها الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية.

وفي تفاصيل القضية، التي تم تأجيل مناقشة وقائعها، إلى حين مثول المتهم الموقوف ” م.اسماعبل” للمحاكمة بتاريخ 6 اكتوبر المقبل. فإن عملية ايقاف المعني، تمت في اعقاب اعتداء ارتكبه المتهم. في حق الشرطيين كل من المسمى “ش. حمود “،”ع. بلال” العاملين بمطار هواري بومدين.

وعن أسباب المشاجرة، فإن المتهم الذي كان بيوم الوقائع متوجهاً لأداء مناسك العمرة برفقة زوجته. خضع للتفتيش الجسدي من طرف شرطي المطار.

وخلالها وقعت مناوشات كلامية بينهما فقام الشرطي بتوجيه صفعة للمتهم على مستوى الوجه. الأمر الذي اغتاظ منه فقام بالتهجم على عون الشرطة المدعو ” ش.حمود”. قبل أن يتدخل زميله الشرطي الضحية الثانية ” ع.بلا”، الذي تلقى اعتداء هو الآخر من طرف المتهم.

والتمس دفاع المتهم ” م.اسماعيل” الإفراج عن موكله مقدما للمحكمة كل الضمانات. غير أن رئيس الجلسة رفض طلب المحامي وأمر رجال الشرطة باقتياد المتهم إلى حبس الحراش إلى حين موعد محاكمته.