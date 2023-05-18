بسبب مطاردة الصحافة لهما.. هاري وميغان ينجوان من كارثة

تعرض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لموقف صعب مساء الثلاثاء في نيويورك، نتيجة مطاردة بالسيارة من جانب صيادي صور مشاهير.

ووقعت الحادثة مساء الثلاثاء بعدما حضر هاري وميغان حفلة لتوزيع الجوائز في نيويورك.

وقال الناطق باسم الزوجين في بيان: “الليلة الماضية، تعرض دوق ودوقة ساسكس والسيدة راغلاند والدة ميغان، إلى مطاردة بالسيارة كادت تتسبب بكارثة على يد شبكة مصورين عدوانيين جدًا”.

مشيرا إلى إن هذه المطاردة الحثيثة التي استمرت حوالي ساعتين كادت تتسبب بتصادم مع سائقين آخرين أو مع مشاة وعنصرين من شرطة نيويورك.

وأضاف البيان: “أن يكون المرء شخصية عامة يترافق مع مستوى من الاهتمام من الجمهور. لكن لا ينبغي أبدًا أن يكون ذلك على حساب سلامة أي شخص”.

ولفت الناطق إلى أن نشر هذه الصور، نظرًا إلى طريقة الحصول عليها، يشجع على ممارسة تطفلية للغاية تشكل خطورة على جميع المعنيين.

وكان الزوجان انسحبا من العائلة الملكية في أوائل عام 2020، وانتقلا من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، في قرار عزياه بجزء منه إلى تدخل وسائل الإعلام المتمادي في حياتهما.