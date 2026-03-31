بسبب ملعب الدويرة..مدراء سابقون للشباب والرياضة مهددون بعقوبات تصل إلى 10 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي بسيدي امحمد تسليط عقوبات تراوحت بين 5 الى 10 سنوات حبسا نافذا لمدراء السابقين للشباب و الرياضة بولاية الجزائر. على خلفية متابعتهم بتهم فساد طالت ملعب دويرة الذي تم بناءه بدون رخصة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهمون يتراوح عددهم 9 متهمين من بينهم مدراء سابقين للشباب و الرياضة بولاية الجزائر. و مدير التجهيزات العمومية وريتعلق الامر بكل من (د،ب) ( خ.م) (ق.م)،(ش،ن) (ه.س) (ز.م) (م.ط)،(ب.م) (ع.ك). بالاضافة الى شركات معنويةً ومدراء مكاتب الدراسات متهمون في قضية الحال. حيث تمت متابعتهم في قضية فساد طالت بناء ملعب دويرة الذي تم بدون رخصة بناء. مع ارتفاع تكلفة بناء الملعب الى اكثر من مائة بالمائة.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان دراسة ملعب دويرة تم في منطقة خرايسية. الا ان البناء تم في منطقة دويرة بدون دراسة جديدة للمشروع وبدون رخصة بناء جديدة.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنحة التحرير العمدي لمحررات تتضمن معلومات كاذبة. بغرض اثبات وقائع غير صحيحة ماديا ، مخالفة التشريع و التنظيم عدم التصريح بتشغيل الأجانب و إيوائهم.