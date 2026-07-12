بسبب موجة الحر الشديدة.. الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً في استهلاك الكهرباء

سجل مجمع سونلغاز ظهيرة اليوم الأحد، رقما قياسيا جديدا بلغ 21176 ميغاواط في الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خليل هدنة، أنه “تبعا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها العديد من الولايات, سجل مجمع سونلغاز, اليوم الأحد 12 جويلية 2026, عبر شركته الفرعية سونلغاز نقل الكهرباء ومسير المنظومة, رقما قياسيا جديدا في مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية, حيث بلغت ذروة الاستهلاك 21176 ميغاواط, وذلك على الساعة الثالثة زوالا”.

كما ذكر خليل هدنة بأن ذروة الاستهلاك السابقة كانت قد سجلت خلال صيف سنة 2025, وبلغت 20628 ميغاواط, وهو “ما يعكس الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء, لا سيما خلال فترات الحر الشديد”.