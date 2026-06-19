بسبب موجة الحر.. وزارة الصحة تُصدر بيانا هاما

ذكرت وزارة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة، نظرا للارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي تشهده بلادنا هذه الأيام.

وحسب بيان للوزارة، يعتبر الأطفال والمسنّون و ذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

لذلك، وجب غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس.

والإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل، وتجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

وإذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء. وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة وواسعة والمكوث تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.

وكذا تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر، أو مادة الكافيين. وتفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…).

وأثناء موجة حر شديدة، يرجى الإنتباه إلى عدة أعراض، منها آلام في الرأس، والرغبة في التقيؤ، وعطش شديد. وإرتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف، وتشوّش ذهني.

حيث قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ، لذلك يجب التصرف بسرعة، ونقل الشخص الذي تظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد، وشرب الماء، ورشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) وتهويته.

وأكدت وزارة الصحة أن كافة الإمكانيات متوفرة على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية للتكفل بأية حالة مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية.