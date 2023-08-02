بسبب ميركاتو السعودية.. كلوب يدق ناقوس الخطر

أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، عن تخوفه من هجرة اللاعبين ذوي الجودة العالية من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، نحو الأندية السعودية.

ونقل موقع “غوول”، تصريحات المدرب الألماني كلوب، خلال آخر مؤتمر صحفي نشطه المدرب على هامش تحضيرات فريقه بسنغافورة:”تأثير السعودية سنراه قريبا”.

وأضاف كلوب:”أسوء مافي الأمر أن الميركاتو سيبقى مفتوح 3 أسابيع إضافية مقارنة بأوروبا، وهذا ليس في صالحنا، لذا يجب تدخل الويفا أو الفيفا لإيجاد حل لهذا الأمر”.

وتابع المتحدث:”الأمر يؤثر علينا ويجب التكيف معه، وهذا كل ما أستطيع قوله”.

يجدر الإشارة، يعرف الميركاتو الحالي هجرة جماعية لنجوم الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعد إنضمام رونالدو للنصر، وأبرزهم محرز بن زيمة، كانتي وفابينيو.