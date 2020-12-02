بسبب مُدربه.. وضعية بن رحمة لا تزال مُعقدة!

لا تزال وضعية الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مُعقدة داخل ناديه الجديد واست هام، بسبب مُدربه دافيد مويز، الذي يُصر على تركه بديلا منذ وصوله من برينتفورد.

وكشف التقني الأسكتلندي، عن قناعته بإستحالة الدفع بالجناح الطائر بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، رغم مُستوياته الجيدة.

وقال :”صحيح أن بن رحمة، دخل بشكل جيد في المرحلة الأولى، ولكن هذا لا يعني بأني أخطأت في إختيار الأساسيين”.

وواصل المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد :”الإعتماد على سعيد، بشكل تدريجي أفضل قرار بالنسبة لي في الفترة الحالية”.

وكان الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الهامرز”، قد أكد مرارا وتكرار، بأنه يرى مُحارب الصحراء كـ”جوكر” لا أكثر ولا أقل.

يُذكر بأن صاحب المُراوغات السحرية، تمكن لحد الساعة من تقديم تمريرتين حاسمتين، رغم أنه يُشارك كإحتياطي فقط.