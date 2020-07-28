بسبب مُستواه في السعودية.. أسطورة تونس ينتقد بلايلي

إنتقد أسطورة كرة القدم التونسية، خالد بدرة، العروض التي يُقدمها الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، منذ وصوله لإتحاد جدة.

وصرّح القائد السابق لنسور قرطاج لجريدة “الرياضية” السعودية قائلا :”بلايلي مع الأهلي ليس نفسه بلايلي مع المنتخب الجزائري”.

وواصل :”هو لا يُقدم نفس الروح والآداء القتالي، ولا يظهر نفس المهارات العالية، مثلما هو عليه الحال في بلاده”.

ليستدرك في نهاية المطاف :”ربما لا يزال بحاجة لبعض الوقت للتألقم مع أجواء الفريق”.

يُذكر بأن الجميع في المملكة، يتفق على أن مُستوى إبن الباهية وهران بعيد كل البعد سقف التوقعات التي كانت عندما تم التعاقد معه.