بسبب مُوزع فرنسي.. الفاف تلجأ الى القضاء

أعلنت الفاف نيتها في رفع دعوة قضائية ضد مُوزع فرنسي للألبسة، يقوم بإستغلال علامتها مع شركة “أديداس” دون وجه حق.

وأصدر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا مُوجها للجاليتنا في فرنسا، والراغبة في شراء قميص الخضر، يُوضح فيه نقاطا عديدة.

وأكد القائمون على مبنى دالي براهيم بأن الشركة الوحيدة المُخولة لتسويق منتجات الفاف مع أديداس هي ” S2F” لا غير.

يأتي هذا في وقت يقوم فيه مُوزع فرنسي بمدينة “روبي” يحمل إسم “FOOTKORNER” بتسويق ملابس الخضر، بشكل غير قانوني.

وأشار ذات المصدر بأن مُحبي الخضر الراغبين في الحصول على مُنتج “أصلي” مُتعلق بالأفناك مُطالبون بإقتنائه من موقع “DZFANSTORE” فقط.