بسبب “هاشتاغ على “الفايسبوك ” الأمين العام لـ”سناباب”يتابع أحد أعضاء النقابة قضائيا

تابع الامين العام للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الشباب والرياضة، التابعة لسناباب عضو النقابة “ب. ب” بتهمة القذف والسب على الفايسبوك

نسبها اليه “بلقاسم فلفول” الأمين العام لذات النقابة “سنابات” ، في ظل الصراعات والتصدعات الداخلية التي تتخبط فيها النقابة منذ سنة 2008.

في قضية الحال، الضحية” ب ف” على منشورات على صفحة “فايسبوك” تخص المتهم ،تقدم بشكواه لمتابعة المتهم الحالي.

من جهته “ب. س. ب” تمسك بانكار ما نسب إليه من تهم، خلال مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء.

وفى المتهم أي علاقة بتلك المنشورات المسيئة لشخص الضحية، وإنما ما نسب إليه باطل.

متعجبا في ذات الوقت من تلك المنشورات التي نشرت باسم حسابه الشخصي، بعدما واجهه القاضي بها، مخبرا اياه ان تلك العبارات مسيئة وفيها تلميحات لشخص الضحية.

وأمام تمسك المتهم بانكاره لما نسب إليه من تهم ، التمس الطرف المدني تعويضا قدره 500 الف دج، جبرا بالاضرار اللاحقة.

دفاع المتهم أكد ليس أمامه مجال لانكار ما ارتكبه من وقائع، كونه عمل حربا على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال “هاشتاغ” لأجل إلحاق الضرر بموكلها، في حين قرر القاضي النطق بالحكم في وقت لاحق.