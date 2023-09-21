بسبب هدية.. بن رحمة يدعم مشجع جزائري لنادي واست هام
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف مشجع جزائري من ولاية قسنطينة، وفي لنادي واست هام الإنجليزي، عن حادثة وقعت له مع لاعب الفريق و الدولي الجزائري السعيد بن رحمة.
ونقل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” اليوم الخميس، عبر الأنستغرام قصة المشجع الجزائري لنادي الهامرز، من خلال فيديو والذي صرح من خلاله:”تواصلت مع بن رحمة عن طريق الواتساب وكان رده إيجابي”.
وأضاف المتحدث:” أرسلت لبن رحمة عن طريق أخي الذي كان متواجد بلندن، العديد من تصاميم الخاصة بالفريق، ليقدمها له أخي، وقبل بن رحمة ملاقاة شقيقي”.
وتابع المتحدث:”إلتقى شقيقي اللاعب بن رحمة في مركز تدريبات نادي واست هام وقدم له تصاميمي، وإلتقطا صورا تذكارية معا، وإحتفظ اللاعب بتصاميمي، وقرر إهدائي قميص ممضي من طرفه”.
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