بسبب هدية.. بن رحمة يدعم مشجع جزائري لنادي واست هام

كشف مشجع جزائري من ولاية قسنطينة، وفي لنادي واست هام الإنجليزي، عن حادثة وقعت له مع لاعب الفريق و الدولي الجزائري السعيد بن رحمة.

ونقل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” اليوم الخميس، عبر الأنستغرام قصة المشجع الجزائري لنادي الهامرز، من خلال فيديو والذي صرح من خلاله:”تواصلت مع بن رحمة عن طريق الواتساب وكان رده إيجابي”.

وأضاف المتحدث:” أرسلت لبن رحمة عن طريق أخي الذي كان متواجد بلندن، العديد من تصاميم الخاصة بالفريق، ليقدمها له أخي، وقبل بن رحمة ملاقاة شقيقي”.

وتابع المتحدث:”إلتقى شقيقي اللاعب بن رحمة في مركز تدريبات نادي واست هام وقدم له تصاميمي، وإلتقطا صورا تذكارية معا، وإحتفظ اللاعب بتصاميمي، وقرر إهدائي قميص ممضي من طرفه”.