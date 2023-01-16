بسبب هذه المخالفة.. 45 يوما في المحشر وسحب الرخصة من الحافلات

حذرت مديرية النقل، لولاية قسنطينة متعاملي النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات العاملين على الخطوط. والتي لا تكمل المسار وإنزال الزبائن دون إيصال المسافرين إلى نقطة الوصول النهائية. كما أوضحت مديرية النقل في بيان لها، أن هذه السلوكيات “غير مسؤولة”، وستعرض أصحابها إلى إجراءات ردعية. مشيرة إلى “أنه بحالة ضبط أي ناقل من طرف مفتشي النقل أو مصالح الأمن أو شكوى سيحال مباشرة أمام لجنة العقوبات بأقرب الآجال”. و”سيتعرض إلى أقصى عقوبة 45 يوم وضع للحافلة في المحشر وعند تكرار المخالفة سيتم سحب رخصة الاستغلال”.

وجاء القرار، تنفيذا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 11 أوت 2007 المتضمن دفتر الشروط النموذجي المحدد لشروط استغلال الخدمات العمومية. المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات. وتبعا لعديد الشكاوي المتكررة الواردة إلى مصالحي بخصوص عدم إكمال المسار وإنزال الزبائن دون إيصالهم إلى نقطة الوصول النهائية المرخصة. من طرف بعض الناقلين على بعض الخطوط.

ويقوم من جهتهم، أصحاب حافلات خاصة أولاد فايت-تافورة، أو الشراقة، بإنزال الركاب عند محطة إسمها “الليسي” ويأتي آخر يصعدون إليه دون دفع أية نقود. بحكم أن الحافلة الأولى لن تذهب إلى تلك الوجهة لأنها شبه فارغة. فيفضل القابض إنزالهم والعودة أدراجه فارغا إلى منطقة “إقامة البنات3″، ليقوم بنقل ركاب آخرين.

وفي بعض الأحيان، يقوم بإنزالهم إلى الطريق، ويذهب قائلا لهم “سوف يأتي آخر ويأخذكم لكن الأخير لن يأتي”. فيجد الراكب نفسه في حافلة أخرى إما يدفع ثمن التذكرة، أو يذهب مشيا على الأقدام إلى وجهته البعيدة.