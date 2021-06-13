بسبب هزيمة الخضر.. مُدرب تونس يرد على الإنتقادات

رد مُنذر الكبير مُدرب منتخب تونس على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من وسائل الإعلام والجماهير التونسية عقب الخسارة ضد المنتخب الوطني الجزائري سهرة الجمعة بهدفين دون رد بملعب رادس.

منذر الكبير قال في تصريحات لموقع كووورة العربي:”الهزيمة دائما تكون موجعة. كنا نأمل أن نحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب الجزائر، ونواصل السلسلة الجيدة التي حققناها (12 مباراة متتالية دون هزيمة) لكن للأسف تكبدنا هزيمة في ملعب رادس. لقد وجدنا أمامنا منتخبا جاهزا على جميع المستويات وقد جاء إلى تونس لمواصلة سلسلته الإيجابية وهو في أفضل فتراته”.

“أي مدرب يكون عرضة للانتقادات وأقبل النقد بصدر رحب. أعتبر أن مسيرتي مع منتخب تونس إيجابية فقبل لقاء الجزائر خضنا 12 مباراة فزنا في 9 وتعادلنا في 3، وتأهلنا بامتياز لنهائيات كأس أمم إفريقيا، بأكبر عدد من النقاط في التصفيات. نحن هنا لقبول أي نقد بناء. صحيح أنه كان بإمكاننا القيام بالأفضل في بعض الأمور لكن ما يهمني أن الحصيلة مع منتخب تونس إيجابية ومشجعة”.