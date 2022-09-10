بسبب وفاة إليزابيث.. محمد رمضان يؤجل طرح أغنيته الجديدة

أعلن الفنان محمد رمضان عن تأجيل طرح كليبه الجديد دوشة لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

كما نشر رمضان صورة من أحداث الكليب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وعلق عليها قائلا: تأجيل كليب دوشة ثلاث أيام حداداً على الملكة إليزابيث.

وأعلن محمد رمضان، عن طرح أغنية جديدة مع النجم محمد عدوية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ونشر محمد رمضان، صورة برفقة محمد عدوية وابنة، وعلق قائلا: “استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي وأخويا محمد عدوية.. قريبا”.

في حين، انتهى النجم محمد رمضان من تصوير كليب أغنيته الجديدة “دوشة”، استعدادا لطرحها على “يوتيوب”. كليب”دوشة” كلمات وألحان فريق “الباور العالي”، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وبروديوسر رشا ناجح ومحمد سعيد رضوان، واسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن وسمر جمال، ومخرج منفذ أحمد محسن البغدادي، ومهندس ديكور رامي عزب، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي “MR1” عبد الغني شوشة، ومن إخراج محمد سمير.

وطرح رمضان مؤخرا أغنية “متغاظين” عبر قناته على “يوتيوب”، بينما حققت أغنية “تنطيط” نجاحا جماهيريا كبيرا. حيث تخطت الأغنية حاجز الـ 25 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحها في 23 يونيو الماضي. يذكر أن محمد رمضان طرح في وقت سابق أغنية “بلالين” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها.