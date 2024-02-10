بسبب سوء الأحوال الجوية.. إلغاء هذه الرحلات البحرية
بقلم م. فيصل
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم، عن إلغاء رحلة الجزائر-اليكانتي-الجزائر بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأوضحت المؤسسة في بيانها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية المتسببة في إلغاء رحلة الجزائر _ اليكانتي _ الجزائر المبرمجة سلفا يوم 09 فيفري.
ولهذا تقترح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على السادة المسافرين نقلهم عبر واحدة من الرحلات التالية:
اليكانتي _ وهران يوم 11 فيفري في حدود ما تسمح به الاماكن الشاغرة
اليكانتي_ وهران يوم 16 فيفري
اليكانتي _ العاصمة يوم 21 فيفري، مع تعويض كل المسافرين عن كل يوم تأخير.
رابط دائم : https://nhar.tv/YSsCB