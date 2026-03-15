بسبب الثلوج.. إخراج 8 مركبات وإنقاذ 10 أشخاص في تيزي وزو وسطيف 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية الساعة 22:00.

وحسب بيان للمديرية ذاتها، شهدت ولاية تيزي وزو، على مستوى بلدية إيلولة أومالو، إخراج 5 مركبات منها سيارتان وشاحنتان. كانت عالقة بالطريق الولائي رقم 09 بالمكان المسمى فج شلاطة، بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية سطيف، على مستوى بلدية بابور، تم إخراج 3 سيارات وشاحنتين كانت عالقة بالطريق البلدي الرابط بين دوار لبلهايدة وتيمدوين، وعلى متنها 10 أشخاص، بسبب تراكم الثلوج.