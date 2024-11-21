بسبب مشاكل الديون.. إدارة أولمبيك ليون تخطط لتسريح بن رحمة

تتجه إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي إلى القيام بعدد من الإجراءات العاجلة لتخفيف مشكل الديون. بعد أن أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، الجمعة الماضي، هبوط النادي مؤقتا إلى دوري الدرجة الثانية، بسبب مشاكل مالية.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس، فإن إدارة “لوال” أمام حتمية بيع العديد من اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي القادم، وتقليص تعداد النادي من 29 لاعبا إلى 24.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم وضع قائمة باللاعبين القابلين للاستغناء عنهم، أبرزهم: جيفت أوربان، وويلفريد زاها، وسعيد بن رحمة، وإرنست نواماه، وماكسينس كاكيريه.

كما تأمل إدارة ليون في الاحتفاظ باثنين من لاعبيها الأغلى قيمة تسويقية وهما ماليك فوفانا وريان شرقي.