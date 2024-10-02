بسب القصف الإيراني.. تضرر 100 منزل في مدينة إسرائيلية واحدة

أفادت️ هيئة البث الإسرائيلية، بأن نحو 100 منزل تضررت في مدينة هود هشارون في وسط البلاد بسبب القصف الإيراني.

وقالت هيئة البث، أنه تم تسجيل أضرار جسيمة في هود هشارون نتيجة الهجوم الإيراني، تضرر نحو 100 منزل. ولم يصب أحد بأذى”.

وأعلنت بلدية هود هشارون، جنوب تل أبيب أن نحو 100 منزل تضررت في المدينة جراء الهجوم الإيراني الليلة الماضية. وبحسب البلدية فإن “عشرات المنازل الأخرى تضررت في المزيد من المناطق في ضواحي المدينة. وهذا ضرر كبير للغاية”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، أنه نفذ هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية إسماعيل هنية. والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: “أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بإطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل، معلنة إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حينها.