بسعة 240سريرا.. تدشين مستشفى جديد بعين الدفلى

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بولاية عين الدفلى على تدشين مستشفى جديد بسعة 240 سريرا وهو المرفق الصحي الذي يعد من أكبر المشاريع الصحية بالمنطقة، ويحمل اسم المرحوم المجاهد “ماجن بن ميرة”.

وحسب بيان لوزارة الصحة، طاف الوزير رفقة الوالي والوفد المرافق له بمختلف الأجنحة التي يتوفر عليها هذا المستشفى. الذي يمتد على مساحة تفوق 7 هكتارات، وقد تم إنجازه وتجهيزه وفقا لأحدث المعايير الطبية. ليشكل بذلك صرحا طبيا متكاملا من شأنه أن يخفف الضغط. عن باقي المؤسسات الصحية ويساهم في ضمان أفضل الخدمات العلاجية لساكنة الولاية والمناطق المجاورة لها.

ويتوفر المستشفى الجديد على 21 مصلحة طبية و 11 غرفة للعمليات، مما يعكس تنوع وتكامل الخدمات الصحية المقدمة. حيث تشمل المصالح الجراحية، الجراحة العامة، جراحة الأطفال، جراحة العظام والرضوض، جراحة الأعصاب. جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العيون. جراحة القلب والشرايين، جراحة الكلى والمسالك البولية، إضافة إلى مصلحة التخدير والإنعاش، الطب الشرعي والقانون الطبي. والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، يضيف البيان.

كما يضم المستشفى مصالح طبية متخصصة أخرى كطب الأطفال، الطب الداخلي، أمراض القلب، أمراض الكلى. امراض السرطان والصيدلية المركزية، ما يعزّز من قدرة المؤسسة على التكفل الشامل بالمرضى.

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