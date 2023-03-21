بسعر 1200 دج.. ضخ 30 ألف طن من اللحوم المستوردة خلال رمضان

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء، لمين دراجي، أن الشركة ستضخ 30 ألف طن من اللحوم الطازجة والحية في السوق الوطنية. وعلى مراحل خلال شهر رمضان بسعر تنافسي لا يتجاوز 1200 دج للكلغ الواحد.

وقال دراجي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة الفلاحة بادرت في عملية إستيراد اللحوم الطازجة والعجول الجاهزة للذبح. كما أوكلت المهمة إلى المؤسسة الوطنية للحوم الحمراء. مضيفا أنه تم خلال شهر ونصف الإمضاء على عديد الإتفاقيات الصحية مع عدد من الدول المصدرة للحوم. مثل البرازيل الأرجنتين والسودان والهند وكولمبيا وبولونيا.

وأوضح دراجي بأن عملية التحضير لاستيراد هذه اللحوم بدأت منذ منتصف شهر جانفي الماضي. وتشمل 20 ألف طن من اللحوم الطازجة. بالإضافة كذلك إلى 10 آلاف رأس من العجول الجائزة للذبح بسعر 1200 دج. مشيرا إلى إلى أن الباخرة الأولى من العجول البرازيلية وصلت الى الجزائر منذ يومين. وتم توجيهها إلى المسالخ التابعة سواء للشركة الجزائرية للحوم الحمراء أو تلك التابعة للقطاع الخاص بوسط وشرق وغرب البلاد لتسهيل عملية التسويق في أقرب الآجال.

وبشأن اللحوم الطازجة، قال دراجي أنه تم توقيع إتفاقية في السودان يوم 26 جانفي الفارط من أجل إستيراد اللحوم. مؤكدا أنها سليمة وخالية من الأمراض. حيث أن هنالك فريق من البياطرة من أجل السهر على عملية الذبح والتوظيب في أتم الشروط الصحية. بالإضافة كذلك إلى إستيراد اللحوم من الهند. مضيبفا أن أولى البواخر القادمة من الدولتين ستصل قبل حلول شهر رمضان. كما أن هذه اللحوم صحية وصالحة للإستهلاك لمدة 03 أشهر. وبسعر لا تتجاوز 1200 دينار.

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