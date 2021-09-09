بسكال بلاك: “فرحات يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم مغادرته نيم”

كشف مدرب نادي نيم الفرنسي، بسكال بلاك، خيبة الأمل التي يشعر بها الدولي الجزائري زين الدين فرحات، بسبب فشل صفقة انتقاله في الميركاتو الصيفي.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية تصريحات بسكال، أين قال: “فرحات يشعر بخيبة أمل كبيرة، كونه لا يزال هنا، وهو الذي كان يطمح لتغيير الأجواء بالنظر للاحصائيات التي بصم عليها الموسم الماضي”.

وأضاف: “الوضع كان صعبا في الميركاتو الصيفي الماضي بالنسبة لكل الأندية، بسبب “الكوفيد”، وحقوق البث التلفزيوني، لو كان الأمر قبل موسمين لوجد ناد بسهولة”.

وأردف مدرب نيم: “إدارة نيم، لم تحصل على عرض في مستوى التطلعات بخصوص انتقال فرحات”.

وتابع باسكال بلاك: “على فرحات تقبل وضعيته الحالية، واستعادة الرغبة والحماس في العمل، ومن مصلحته أن يتعايش مع الوضع الحالي”.