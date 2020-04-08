بسكرة: إنخفاض كبير في معدلات  الجرائم منذ بداية الحجر الصحي بالولاية

سجلت المصالح الامنية على مستوى مدينة بسكرة منذ بداية الحجر الصحي قبل أربعة أيام إنخفاض كبير في معدلات الجرائم.

أين تكاد تكون منعدمة وحسب رئيس مصلحة الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية بسكرة العميد الاول سعيد مواس فإنه خلال هذه الفترة سجلت عملية محاولة سرقة لمحل تجاري أفشلتها عناصر الامن في حينها.

فيما سجلت قضية أخرى تتعلق بالرسقة من داخل منز و قد تم توقيف المعتدي في حينها وقدم للعدالة و تم ايداعه الحبس المؤقت.

واضاف ذات المسؤول أن التواجد الامني المكثف عبر شوارع المدينة حد من نشاط الشبكات الاجرامية و هو ما ساهم في استقرار امني على مستوى المدينة.

كما أن مصالح الامن ستبقى واقففة و بكل جاهزية للتصدي لأي اختراق امني يسبب ازعاج للسكان مع الحفاظ على تطبيق الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي.