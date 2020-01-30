بسكرة: إيداع ممرضين ومروّج حبوب مهلوسة الحبس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة مساء هذا الخميس بإيداع ممرضين ومروّج حبوب مهلوسة الحبس على خلفية الترويج للحبوب المهلوسة بوصفات طبية مزورة.

كما وجه قاضي التحقيق استدعاء مباشر لطبيبن و3 موظفين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاجراء وصيدلي.

وقائع القضية تشير الى فتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية لامن ولاية بسكرة حول رواج بعض الوصفات المشكوك فيها صادرة عن طبيبين عامين يعملان بمؤسسة استشفائية ببسكرة.

وخلال التحقيق لدى مصالح الضمان الاجتماعي والصيدلية تبين لن الوصفات يقوم بإنجازها الممرضين بأختام المستشفى.

وكذا ختم الطبيب وتوقيع مزور ويتم اقتناء المهلوسات من الصيدلية وبعدها يتم تقديم الوصفات للضمان الاجتماعي لاسترداد مبلغ صرف الحبوب المهلوسة.

وعليه تم تقديم الاطراف امام النيابة ثم قاضي التحقيق الذي امر بحبس الممرضين و استدعاء مباشر لباقي المتهمين .