بسكرة: إيداع 20 شخصا الحبس المؤقت على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها عشريني

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة بإيداع 20 شخصا الحبس المؤقت. على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني بالمدينة الجديدة محمد عامي ببسكر.

وقد توبع المتهمون وهم 13 شخص من جنسيات افريقية و7 اشخاص من سكان الحي. بتهم تتعلق بالقتل العمدي، انشاء عصابة أحياء، عدم التبليغ عن جناية، والمشاجرة التي انتهت بوفاة الضحية.

ووفق مصادر النهار أون لاين فإن الضحية من سكان الحي تعرض لعديد الاصابات في الراس وانحاء مختلفة من أنحاء الجسم. قبل أن تتدخل عناصر الدرك الوطني وتتمكن من خلال التحريات والتحقيقات التي أجرتها ذات المصالح من توقيف المشتبه بهم. وتحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بن ناصر. هذا و تبقى التحقيقات القضائية متواصلة لكشف ملابسات القضية.