بسكرة: إيداع 25 شابا الحبس و الرقابة القضائيية لـ7 أشخاص بتهمة انشاء عصابة أحياء

أخبار الجزائر
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بسكرة: إيداع 25 شابا الحبس و الرقابة القضائيية لـ7 أشخاص بتهمة انشاء عصابة أحياء
بقلم علي رحاب

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية بسكرة 32 شابا تتراوح أعمارهم بين 18 و33 سنة مع حجز أسلحة بيضاء متعددة مختلفة الأنواع و الأحجام.

وجاءت العملية  على مرحلتين، الأولى خلال دورية لعناصر الشرطة بأحد أحياء المدينة، أين لوحظ شجار بأسلحة بيضاء.

ليتم توقيف 13 شخصا و حجز أسلحة بيضاء. وخلال دورية ثانية للتأكد من استتباب الأمن عاود بعض الشباب الرجوع للمكان محاولين اعادة الشجار و نشر الذعر لدى السكان.

لتتدخل عناصر الشرطة  وتوقف 19 شخصا آخرا، ويتم انجاز ملفات جزائية للمجموعتين و يقدموا أمام النيابة.

أين وجهت لهم تهمة انشاء عصابة أحياء و الإخلال بالأمن و السكينة، ليتم إيداع 25 شخصا الحبس المؤقت ووضع 7 أشخاص تحت الرقابة القضائية و هم قصر.


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