بسكرة: إيداع 25 شابا الحبس و الرقابة القضائيية لـ7 أشخاص بتهمة انشاء عصابة أحياء

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية بسكرة 32 شابا تتراوح أعمارهم بين 18 و33 سنة مع حجز أسلحة بيضاء متعددة مختلفة الأنواع و الأحجام.

وجاءت العملية على مرحلتين، الأولى خلال دورية لعناصر الشرطة بأحد أحياء المدينة، أين لوحظ شجار بأسلحة بيضاء.

ليتم توقيف 13 شخصا و حجز أسلحة بيضاء. وخلال دورية ثانية للتأكد من استتباب الأمن عاود بعض الشباب الرجوع للمكان محاولين اعادة الشجار و نشر الذعر لدى السكان.

لتتدخل عناصر الشرطة وتوقف 19 شخصا آخرا، ويتم انجاز ملفات جزائية للمجموعتين و يقدموا أمام النيابة.

أين وجهت لهم تهمة انشاء عصابة أحياء و الإخلال بالأمن و السكينة، ليتم إيداع 25 شخصا الحبس المؤقت ووضع 7 أشخاص تحت الرقابة القضائية و هم قصر.