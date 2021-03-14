بسكرة.. ارتفاع عدد وفيات حادث مشونش إلى 7 أشخاص

ارتفع عدد وفيات حادث مرور، بسكرة، إلى 7 أشخاص بعد أن لفظ رجل أنفاسه الأخيرة بمستشفى بشير بن ناصر.

وأفاد المدير الولائي للصحة والسكان بالنيابة، رضا جلولي، أن الهالك السابع قد فارق الحياة متأثرا بالجروح الخطيرة.

وكان الحادث قد خلف، أمس السبت، 6 قتلى تم نقلهم على متن سيارات الإسعاف لمصلحة، وهم رجلين وامراتين وطفلتين.

للإشارة، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 31 الرابط بين بسكرة وباتنة بالمنطقة المسماة “لحبال” ببلدية مشونش.

ونجم الحادث عن اصطدام بين سيارة سياحية كان على متنها 5 أشخاص وشاحنة صغيرة لنقل البضائع.

وفتحت من جهتها، مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.