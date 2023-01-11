 بسكرة..اصابة 5 افراد من عائلة واحدة بحروق اثر انفجار قارورة غاز 

خلف انفجار لقارورة غاز البوتان، بحي سيدي غزال ببسكرة اصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بحروق صنفت من الدرجة الاولى.

ووفق مصادر محلية فسبب الانفجار يعود لشرارة كهربائية، نفس المصدر أضاف أن الضحايا هم الاب و الام و ثلاثة ابناء تتراوح أعمارهم بين عام ونصف و7 سنوات. كما أن حالة المصابين مستقرة.

يذكر أن المصابين تم نقلهم لمصلحة الاستعجالات بمستشفى بشير بن ناصر ببسكرة اين تلقوا العلاج اللازم.

وتم وضعهم تحت المراقبة الطبية، في الوقت الذي باشرت المصالح المختصة و المصالح الامنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.