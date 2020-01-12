بسكرة.. الإطاحة بسارقي 320 مليون سنتيم من مؤسسة عمومية

ألقت قوات الشرطة ببسكرة، القبض على جمعية أشرار، بتهمة جناية تكوين لغرض ارتكاب جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل و التعدد.

ويتعلق الأمر بعصابة تتكون من 3 أفرادن أين قامو بسرقة مبلغ 320 مليون سنتيم، تعود لمدير رئيس مصلحة عمومية بذات البلدية.

و جاء في بيان لخلية الاتصال، أمس، أن العملية جاءت إثر شكوى تقدم بها رئيس مصلحة بمؤسسة عمومية يبلغ من العمر 55 سنة.

مفادها تعرضه للسرقة من طرف مجهولين استهدفوا مبلغا ماليا يقدر بحوالي: 320 مليونا من أمواله الخاصة، كانت موضوعة داخل مكتبه بمكان عمله.

لتباشر مصالح الأمن بالفرقة الجنائية للشرطة القضائية، فتح تحقيق في القضية و بالبحث و التحري مع عمال المؤسسة.

حيثُ صرح أحدهم بأنه لاحظ تصرفا مشبوها لأحد العمال، ليتبين بأن هذا الأخير البالغ من العمر41 سنة، قام بصب مبلغ مالي معتبر في رصيده الجاري البريدي، يقدر بـ 25 مليون سنتيم.

وبالتعمق معه في التحقيق، اعترف بفعله، مصرحا وفقا لنفس المصدر، بأنه سلم مبلغا ماليا آخر لأخيه، يقدر بــ 75 مليونا لإخفائه.

مضيفا بأنه قام بفعلته رفقة زميله في العمل، الذي قام بتخريب كاميرات المراقبة للمؤسسة، ليقوما بسرقة المبلغ المالي عن طريق مفاتيح مقلدة.

وعليه تم توقيف المشتبه فيه الثاني البالغ من العمر39 سنة، الذي ضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ60 مليونا، ليصل المبلغ الإجمالي المسترجع إلى 160 مليونا، فيما لايزال بقية المبلغ غير محدد المصير.

وقد تم تقديم المشبه بهم أمام العدالة، وذلك بع الإجراءات القانونية المعلمول بها، أين صدر ضد اثنين منهم أمر بالإيداع، فيما استفاد الآخر من الإفراج.