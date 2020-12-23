بسكرة: الإطاحة بشخص مختص في تزوير الأوراق النقدية وترويجها

تمكن عناصر أمن دائرة القنطرة ببسكرة من وضع حد لنشاط شخص يمتهن تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية وترويجها.

العملية تمت بعد تلقي مصالح الامن شكوى من تاجر تعرض لعملية نصب وإحتيال من طرف كهل 40 سنة.

الضحية إشترى بعض المواد وقدم له ورقة فئة 2000 دج إكتشف فيما بعد على أنها مزورة.

وبإستغلال المعلومات التي قدمها الضحية حول اوصاف المشتبه به ونوع سيارته باشرت مصالح الامن عمليات بحث شملت مختلف الشوارع الشوارع.

ليتم توقيف المشتبه فيه بمخرج المدينة و بتفتيش سيارته عثر على مبلغ يتجاوز 10 ملايين ومبلغ آخر من 5 أوراق نقدية فئة 2000 دج مقلدة لا تحتوي على الرقم التسلسلي.

وبمواصلة التحقيق عبر المحلات في المدينة تم استرجاع ثلاثة اوراق من نفس الفئة.

كما تم تمديد الاختصاص لمقر اقامة المتهم و بتفتيش منزله عثر على معدات حساسة تستعمل في التقليد و70 خرطوشة عيار 16 ملم معبأة.

بالاضافة الى مبالغ مالية اخرى من عائدات الترويج.