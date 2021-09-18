بسكرة..الإطاحة بمروجي المخدرات وحجز 1125قرص مهلوس
بقلم فطومة حيدر
تمكنت مصالح أمن طولقة ببسكرة، من وضع حد لمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بالولاية، وحجز أزيد من 100 قرص مهلوس.
وحسب مديرية الأمن الوطني، فقد تمكنت شرطة طولقة ببسكرة، من توقيف 6 أفراد من شبكة إجرامية تروج المخدرات والمهلوسات.كما مكنت العملية من حجز 1125 قرص مهلوس و410 غرام من الكيف المعالج.
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