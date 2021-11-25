بسكرة: الحبس المؤقت لمدير بنك إختلس مليار سنتيم من حساب زبون

تمكنت مصالح الأمن بولاية بسكرة من توقيف مدير وكالة بنكية إختلس مليار سنتيم من حساب زبون.

وحسب بيان لمصالح الأمن بولاية بسكرة، فإن الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية لأمن بسكرة قد تلقت شكوى من زبون بأحد البنوك بالولاية.

وأفادت الشكوى أن حسابه تعرض لاختلاس مبلغ مالي قدره مليار سنتيم. وفور اكتشاف الثغرة المالية في حساب الشاكي قام ذات المدير بتحويل نفس المبلغ من حساب البنك لحساب الزبون. وهو ما اعتبرته المصالح الأمنية ثغرة مالية ثانية.

وقامت ذات المصالح بالتحقيق مع مدير البنك الذي تم توقيفه بعد اكتشاف الثغرة المالية. بالإضافة كذلك إلى توقيف ثلاثة موظفين بالبنك. أين تم تقديم المتهمين الأربعة أمام النيابة. حيث تم إيداع مدير البنك الحبس المؤقت فيما تم الإفراج عن المتهمين الثلاثة إلى حين المحاكمة

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بسكرة: توقيف نائب “مير” ورئيس لجنة الفلاحة في بلدية “امخادمة” بتهمة الرشوة!

أودع نائب رئيس بلدية “امخادمة” في بسكرة ورئيس لجنة الفلاحة وشخص آخر، الحبس المؤقت، بعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة طولڤة، على خلفية متابعتهم في قضية رشوة.

حيثيات القضية عالجتها مصالح الدرك الوطني في “أورلال” بالتنسيق مع نيابة محكمة طولڤة، بعد شكوى تقدم بها مواطن حول تعرضه للمساومة مقابل التسوية الإدارية لقطعة أرض فلاحية اشتراها تقارب مساحتها 5 هكتارات.

حيث وجد الضحية تماطلا في الحصول على شهادة ملكية العقار رغم محاولاته مع وسيط يعدّ طرفا في الصفقة، لكن الأخير ادعى للمشتري صعوبة الحصول على التسوية القانونية، ليقترح عليه دفع مبلغ مالي للتوسط لدى الجهة المعنية مقابل تحقيق غرضه بالاستفادة من الوثيقة المطلوبة.

وعلى إثرها تم الاتفاق على مبلغ 23 مليون سنتيم مع تحديد مكان استلامه، فيما تقدم الضحية بشكواه، لتقوم عناصر الدرك الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية قصد الإيقاع بالمشتبه فيهم متلبسين، حيث ألقي القبض على الوسيط والمكلف بلجنة الفلاحة في البلدية، كما أثمر تفتيش مسكن الأول، عن العثور على أختام خاصة بالبلدية ووثائق يشتبه أنها مزورة، ليتم إنجاز ملف جزائي ضد الموقوفين حول القضية.

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