بسكرة: الشرطة تحجز كمية من الأقراص المهلوسة وتوقف 4 أشخاص

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بولاية بسكرة من حجز 400 قرص من المخدرات الصلبة وتوقيف أربعة أشخاص.

العملية تمت اثر تلقي مصالح الشرطة لبلاغ عن طريق الرقم الاخضر 1548 من طرف شخص سمع مكالمة هاتفية بين افراد الشبكة.

وكانت فحوى المكالمة تحديد مكان السيارة التي تحمل المحجوزات، لتتنقل فرقة مكافحة المخدرات وتم إيقاف السيارة المشبوهة.

وبعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على 400 قرص مخدرات صلبة وبمواصلة التحقيق تم الوصول الى الشخص صاحب المخدرات.

وقامت ذات المصالح بتحويل أفراد الشبكة لمقر الامن وإنجاز محاضر جزائية في انتظار تقديمهم أمام النيابة.