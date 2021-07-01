بسكرة: المتعدي على السكن الوظيفي للمعلمات في قبضة الأمن

أوقفت مصالح الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة شخص متورط في الإعتداء على سكن وظيفي للمعلمات مع إسترجاع المسروقات.

وحسب وأج فإن تفاصيل القضية تعود لتاريخ 22 ماي الماضي ين تلقت ذات المصالح بلاغ حول تعرض معلمات بسكن وظيفي تابع لوزارة التربية للإعتداء من قبل قبل مجهول قام سلبهم مقتنياتهم.

وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الشرطة عملية التحريات التي اسفرت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبس بإستعماله هاتف إحدى المعلمات.

وعقب تفتيش مسكن المتورط والبالغ من العمر 33 سنة تم العثور على المسروقات. ليتم إنجاز ملف جزائي ضده وتقديمه للعدالة. ليصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس.