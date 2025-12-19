إعــــلانات
بسكرة.. بالفيديو: وفاة شخصين احتراقًا إثر اصطدام سيارة بصهريج وقود

بقلم النهار أونلاين
بسكرة.. بالفيديو: وفاة شخصين احتراقًا إثر اصطدام سيارة بصهريج وقود
لقي شخصين حتفهما اليوم في حادث مرور بالطريق الوطني 46 منطقة واد لغروس بلدية لغروس دائرة فوغالة، ولاية بسكرة.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية طولقة على الساعة 14:40 لأجل حادث مرور بمنطقة واد لغروس.

الحادث تمثل في اصطدام شاحنة ذات صهريج ناقلة للمحروقات بسيارة سياحية متبوع بحريق.

وخلف الحادث وفاة شخصين كحصيلة أولية تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي .

رابط دائم : https://nhar.tv/WUwBh
