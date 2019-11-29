بسكرة.. تأييد الحكم بالإعدام في حق قاتل الطالبة عبير

فصلت محكمة الجنايات ببسكرة في قضية الطالبة عبير استئناف الحكم فيها في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة.

حيث أصدرت حكما بالاعدام في حق المتهم الرئيسي، وأحكام بين3و5 سنوات في حق أفراد العائلة وهم الأم وأخوين وثلاث اخوات.

يذكر أن القضية محل الاستئناف كانت محكمة الجنايات قد فصلت فيها بتاريخ 31/12/2018 وأدانت المتهمين بأحكام بين الإعدام والمؤبد.

يذكر أن وقائع القضية كانت بتاريخ 26/02/2018 أين عثر على جثة الطالبة الجامعية منقوصة الأطراف في أحد الأحياء الشعبية.

أين باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها وتمكنت للوصول للفاعل الرئيسي وهو جار الضحية الذي قام بقتلها اثناء دخولها لمنزلها.

كما تورط في القضية أفراد عائلة الفاعل الرئيسي وبتوقيف الفاعلين.

شهدت مدينة بسكرة تعاطفا كبيرا مع أهل الضحية وكانت المحاكمة محل متابعة من قبل سكان الولاية .