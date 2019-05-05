بسكرة تتسلّم الدّرع.. مڤرة تدخل التاريخ وتلمسان تحترز على صعود الشلف

الجولة 30 والأخيرة من رابطة موبيليس المحترفة الثانية

ترجي مستغانم يرافق القبة والبليدة إلى قسم الهواة

توّج اتحاد بسكرة بطلا لرابطة موبيليس المحترفة الثانية لكرة القدم، عقب فوزه أمس بثلاثية مقابل هدفين برسم الجولة 30 والأخيرة

من المنافسة، على حساب ضيفه جمعية وهران، وحقق الصعود بذلك في المركز الأول بعد موسم شاق برصيد 55 نقطة،

ليتسلّم الدرع بحضور رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار. وانتظر أنصار بسكرة إلى غاية الدقيقة 96 لمشاهدة فريقهم يحقق

الفوز بعد أن تسببت «لازمو» في إحراج فريقم وكات متقدمة في النتيجة على مرتين، وحسم اللاعب بن عاشور الأمور بعد

تسجيله ضربة جزاء، مانحا الاتحاد الفوز (3-2).

ودخل نادي مڤرة التاريخ بتحقيقه الفوز في ملعب عمر بن حداد على رائد القبة بهدف من دون رد، من تسجيل زيوش في الدقيقة 39

وتحقيقه الصعود بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وانتهت المواجهة المصيرية بين جمعية الشلف ووداد تلمسان على وقع التعادل

بهدف في كل شبكة، حيث سجل أعراب لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 قبل أن يعدل سعادي في الدقيقة 85،

واستغل الشلفاوة الأفضلية وحققوا الصعود على حساب وداد تلمسان، هذا الأخير احترزعلى الصعود بحجة اقتحام الأنصار لأرضية الميدان قبل إعلان

نهاية اللقاء من طرف الحكم، فيما أجمع محافظ اللقاء والحكم الرئيسي على إعلان نهاية اللقاء قبل اجتياح الأنصار لأرضية الميدان.

وفي مؤخرة الترتيب، سحقت مولودية سعيدة ضيفها ترجي مستغانم بثلاثية مقابل هدف، وضمنت بقاءها في الرابطة الثانية وأرسلت

الترجي إلى جحيم قسم الهواة، بعد أن صمد اتحاد الحراش خلال خرجته إلى شبيبة سكيكدة، حيت حقق التعادل السلبي الذي

ضمن له البقاء بعد موسم للنسيان بالنسبة للصفراء، وتعادلت شبيبة بجاية من دون أهداف مع مولودية العلمة، وفاز سريع غليزان

بهدف من دون رد في تنقله إلى البليدة لمواجهة الاتحاد المحلي، في لقاء شكلي، وتعادل أمل بوسعادة بهدف في

كل شبكة مع ضيفه اتحاد عنابة.