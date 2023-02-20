بسكرة: تجميد استخراج شهادة عدم التسجيل في السجل الفلاحي

أعلنت الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة، عن تجميد استخراج شهادة عدم التسجيل في السجل الفلاحي إلى وقت لاحق.

وجاء ذلك، حسب بيان للغرفة، نظرا للإكتظاظ المسجل لدى مصالحها وذلك بسبب توافد عدد كبير من الفلاحين والموالين. يفوق قدرة استيعاب الطاقم الإداري لإستصدار البطاقة المهنية للفلاح.

وجاء في بيان للغرفة: “ليكن في علم جميع المواطنين المتوافدين إلى مقر الغرفة الفلاحية. لاستخراج شهادة عدم التسجيل في السجل الولائي للفلاحة. أنه ونظرا للإكتظاظ المسجل لدى مصالحنا وذلك بسبب توافد عدد كبير من الفلاحين والموالين يفوق قدرة استيعاب الطاقم الإداري لإستصدار البطاقة المهنية للفلاح. نعلمكم أنه تم تجميد استخراج شهادة عدم التسجيل في السجل الفلاحي إلى وقت لاحق”.