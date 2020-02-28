بسكرة.. تحاليل معهد باستور للحالات الثلاث المشتبه فيهم الإصابة بكورونا سلبية

أخبار الجزائر
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بسكرة.. تحاليل معهد باستور للحالات الثلاث المشتبه فيهم الإصابة بكورونا سلبية
بقلم علي رحاب

كشف مدير الصحة لولاية بسكرة لـ “النهار أن لاين” أن نتائج التحاليل للحالات الثلاثة المتواجد اثنين منها بمستشفى الحكيم سعدان بعاصمة الولاية و حالة بمستشفى عاشور زيان باولاد جلال هي سليبة.

وحسب نفس المسؤول فقد تلقت مصالحه نتائج التحاليل من معهد باستور بالعاصمة، بعد ارسال عينات من الحالات الثلاثة قبل يومين. الحالات الثلاث تتمثل في أحد الاطباء المعالجين للرعية الايطالي وموظف بمطار حاسي مسعود وكذا مراقب بنفس الشركة التي يعمل بها الرعية الايطالي المصاب للمصالح الاستشفائية ببسكرة.

وكان قد تم وضعهم تحت المراقبة بسبب احتكاكهم بالحالة المسجلة، وبعد نتائج تحاليل معهد باستور سيتم السماح لهم بمغادرة المستشفى بعد التأكد من سلامتهم .


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