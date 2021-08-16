بسكرة تحسم قمة السقوط والشلف تتنفس

حقق فريق إتحاد بسكرة سهرة اليوم الإثنين فوزا في غاية الأهمية في قمة السقوط أمام الضيف جمعية عين مليلة.

مواجهة الجولة ال36 من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم التي جرت بملعب المركب الرياضي العالية انتهت بنتيجة هدف دون رد.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله اللاعب نصر الدين خوالد في الدقيقة ال81.

وسقط فريق إتحاد العاصمة في فخ الهزيمة أمام جمعية أولمبي الشلف بنتيجة هدف دون رد.

المواجهة التي لُعبت بملعب الشهيد محمد بومزراق بالشلف سجل الهدف الوحيد خلالها اللاعب عبد الله مداح في الدقيقة ال42.