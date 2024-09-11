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الرياضة

بسكرة تخوض تربصا ثالثا وتعلن عن صفقتين جديدتين

بقلم محمد لمين صحراوي
بسكرة تخوض تربصا ثالثا وتعلن عن صفقتين جديدتين
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دخلت تشكيلة اتحاد بسكرة، في تربص مغلق بالعاصمة، هو الثالث من نوعه في إطار التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

وأعلنت إدارة بسكرة، عن انطلاق التربص أمس 10 سبتمبر بالدويرة بالعاصمة. ويستمر إلى غاية 17 من نفس الشهر، بحصور كل اللاعبين.

مبرزة بأن التربص سيشهد برنامج عمل مكثف يشمل تدريبات تكتيكية وبدنية، بالإضافة إلى مباراتين وديتين.

وعلى صعيد آخر، كشفت إدارة فريق “الزيبان” عن صفقتين جديدتين في الميركاتو الصيفي، الذي اختتم منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد، رسميا عن ضمّه المهاجم الكونغولي، نزاو إكسوز ساجيس، إلى جانب وسط الميدان، بن عمر ملال، القادم من مولودية البيض.

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