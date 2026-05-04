بسكرة ترسّخ مكانتها كنموذج وطني للجامعة من الجيل الرابع

تواصل جامعة محمد خيضر بسكرة تعزيز موقعها كأحد أبرز النماذج الوطنية في مسار التحول نحو الجامعة من الجيل الرابع (4.0)، من خلال الديناميكية المتسارعة التي تشهدها في مجالات الرقمنة وتحديث الخدمات البيداغوجية والإدارية.

وفي هذا الإطار، قامت رئيسة اللجنة الوطنية للانتقال إلى الجامعة من الجيل الرابع، البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي، بزيارة ميدانية إلى الجامعة، بدعوة من مديرها البروفيسور ديبي زهير، حيث وقفت عن كثب على مستوى التقدم المحقق في تجسيد هذا النموذج العصري.

وشملت الزيارة جولة عبر عدد من المرافق الاستراتيجية، أبرزها المكتبة الرقمية التي تعكس التحول نحو بيئة معرفية حديثة، إلى جانب الحديقة الرقمية، كفضاء مبتكر يجمع بين التعلم والترفيه ويوفر بيئة دامجة للطلبة، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة. كما تمت معاينة دار الذكاء الاصطناعي ومخبر التصنيع المجهز بأحدث التكنولوجيات، في سياق دعم الابتكار وتعزيز التطبيقات العملية.

كما اطلعت المسؤولة على الشباك الوحيد، الذي تم تدشينه مؤخراً، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية ورقمنتها، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة الحديثة.

وفي سياق الاهتمام بالأبعاد الثقافية والتنموية، شملت الزيارة المسرح الجامعي، الذي يشكل فضاءً لتنمية الإبداع وصقل المواهب الطلابية، إلى جانب زيارة كلية التكنولوجيا بالمشتة، التي تقدم نموذجاً متقدماً لكلية منفتحة ومرقمنة تعكس بوضوح معالم الجامعة الحديثة.

وبالمناسبة، قدمت البروفيسور مامي محاضرة أكاديمية استعرضت خلالها مفهوم الجامعة من الجيل الرابع ومحاور المخطط التوجيهي الوطني للانتقال إلى هذا النموذج، مؤكدة أن جامعة بسكرة مؤهلة لتكون مؤسسة رائدة في هذا المسار التحولي.

وفي ختام الزيارة، نوهت المسؤولة بالجهود المبذولة من طرف الأسرة الجامعية، مؤكدة أن المورد البشري يظل الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح، وأن الإنسان هو المحرك الحقيقي لمسار التحديث والابتكار داخل الجامعة.