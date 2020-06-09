بسكرة: تسجيل نحو 196 مشروع يخص مناطق الظل على مستوى الولاية

كشف عبد الله ابي نوار والي ولاية بسكرة خلال زيارة قادته لدائرة سيدي خالد وبلدياتها خصت مناطل الظل، أنه تم تسجيل نحو 196 مشروع يخص هذه المناطق على مستوى الولاية أغلبها في طور الانجاز .

هذه المشاريع تخص حسب ما قاله عبد ابي نوار الماء، الكهرباء، الطرق والتهيئة.

وأضاف والي ولاية بسكرة خلال هذه الزيارة التي إمتدت لـ 21 ساعة متواصلة أنه استمع لمواطني مناطق الظل و تعهد بالتكفل بها وفق امكانيات الولاية.

وحسب الأولوية مع معالجة المشاكل العالقة منذ فترة مضيفا انه يصغي لمختلف تطلعات وإنشغالات الشباب عبر ربوع الولاية