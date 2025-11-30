بسكرة.. تسمم امرأتين بالغاز

تعرضت امرأتين لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 1000 مسكن، ببلدية وولاية بسكرة.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافاتها تدخلت على الساعة 02سا39د من أجل إسعاف شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 1000 مسكن، ببلدية ودائرة بسكرة.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم شخصين من جنس أنثى، لهما ضيق في التنفس، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

