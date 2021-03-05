بسكرة تطيح بالوفاق وتلمسان تتعثر امام مقرة

فاز فريق إتحاد بسكرة ظهيرة اليوم الجمعة على فريق وفاق سطيف بهدف نظيف من تسجيل اللاعب حراري في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة التي إحتضنها ملعب العالية ببسكرة.

وفي مباراة أخرى تعرض فريق وداد تلمسان على أرض ميدانه أمام نجم مقرة بنتيجة 2-2 في إطار الجولة الـ 16 من الرابطة المحترفة، حيث كان الضيوف السابقين للتهديف عن طريق الحاج بوقش في الدقيقة الـ 43، قبل أن يعدل النتيجة بلطرش في الدقيقة الـ 58 ليضيف بلعريبي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 73، قبل أن يعدل فريق نجم مقرة النتيجة في الدقيقة الـ82.

وبملعب بن عبد الملك رمضان فاز فريق شباب قسنطينة بثنائية مقابل هدف واحد أمام فريق نصر حسين داي.

نتائج الجولة الـ16 من البطولة المحترفة:

وداد تلمسان 2 – نجم مقرة 2

شباب قسنطينة 2 – نصر حسين داي 1

إتحاد بسكرة 1- وفاق سطيف 0

سريع غيليزان 1 – إتحاد بلعباس 0