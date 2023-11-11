بسكرة تفاجئ خنشلة ومقرة تعمق جراح بن عكنون

حقق فريق اتحاد بسكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم السبت، بعد عودته بانتصار من ملعب “عمر حمام” بخنشلة أمام الاتحاد المحلي.

وفي لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 5 من عمر البطولة، التي انطلقت لقاءاتها أمس الجمعة، خطف اتحاد بسكرة، 3 نقاط ثمينة من مضيفه اتحاد خنشلة، بهدف قاتل في الدقيقة الـ 90، عن طريق محمد العربي خوالد.

وبهذا الانتصار، رفع البساكرة رصيده إلى 6 نقاط، مكنتهم من مغادرة منطقة الخطر لأول مرة هذا الموسم، بينما تجمد رصيد “السيسكاوة” عند النقطة الـ 9، بعد تلقيهم أول هزيمة داخل الديار، والثانية على التوالي، بعد الأولى في الجولة الماضية أمام اتحاد العاصمة.

وفي لقاء آخر، تواصلت معاناة نجم بن عكنون مع النتائج السلبية، رغم استعانة إدارة الفريق بالمدرب دزيري بلال، وتعرض أشبال الأخير، لهزيمة بثلاثية لهدف، مساء اليوم السبت، على يد المضيف نجم مقرة.

ويتذيل بذلك، نجم بن عكنون الترتيب العام بنقطة وحيدة من أصل 15 ممكنة، بـ 4 هزائم وتعادل وحيد، فيما ارتفع رصيد نجم مقرة، إلى 7 نقاط من انتصارين ومثلهما هزيمة مقابل تعادل وحيد.

للإشارة فإن لقاءات الجولة الـ 5، مستمرة اليوم السبت، حيث يواجه حاليا مولودية الجزائر، مضيفه أولمبي الشلف، بينما يستقبل شبيبة الساورة مولودية البيض، بداية من الساعة 18:00.