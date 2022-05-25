بسكرة: تفحم شخصين و إصابة آخرين بحروق في حادث مرور

شهد الطريق الوطني رقم 46 بإقليم بلدية الحاجب بولاية سكرة حادث مأساوي أدى إلى تفحم شخصين و إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي هذا السياق، نجم الحادث عن اصطدام شاحنة خلاط اسمنت بسيارة نوع اكسنت، أدى الى اشتعال النار في السيارة و مقطورة الشاحنة. حيث تفحمت جثتين و أصيب شخصين بحروق.

هذا وقد تدخل عناصر الحماية المدنية، اين قاموا بتحويل جثث المتوفين و الجرحى نحو مستشفى بشير بن ناصر ببسكرة، بينما من جهتها فرقة الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث.

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