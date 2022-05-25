بسكرة: تفحم شخصين و إصابة آخرين بحروق في حادث مرور
شهد الطريق الوطني رقم 46 بإقليم بلدية الحاجب بولاية سكرة حادث مأساوي أدى إلى تفحم شخصين و إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي هذا السياق، نجم الحادث عن اصطدام شاحنة خلاط اسمنت بسيارة نوع اكسنت، أدى الى اشتعال النار في السيارة و مقطورة الشاحنة. حيث تفحمت جثتين و أصيب شخصين بحروق.
هذا وقد تدخل عناصر الحماية المدنية، اين قاموا بتحويل جثث المتوفين و الجرحى نحو مستشفى بشير بن ناصر ببسكرة، بينما من جهتها فرقة الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث.
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بسكرة: وفاة شخص في حادث مرور
كما لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة عين السخونة ولاية بسكرة.
وحسب ما افادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك فقد وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي المسيلة و بسكرة بالضبط على مستوى منطقة عين السخونة بلدية الغروس
حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص و إصابة شخصين بجروح.
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وحش بشري يغتصب القصر ويصوّرهم لابتزاز عائلاتهم في بسكرة
أودع، أمس، كهل في الأربعينات من العمر بعد تقديمه أمام محكمة بسكرة. على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والابتزاز والاعتداء على قصر. وتحريضهم على فساد الأخلاق.
حيثيات القضية عالجتها فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة إثر معلومات حول تعرض ضحايا للابتزاز. مقابل عدم نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآخرين وجدت تسجيلات فيديو مخلة بالحياء لأبنائهم القصر. بعد تعرضهم للاعتداء الجنسي بغرض المساومة والابتزاز من طرف شخص. يمتهن تصليح أجهزة استقبال القنوات الفضائية والهوائيات المقعرة “بارابول”.
وفي التفاصيل، علمت “النهار” ان الجاني كان يقصد منازل الأرامل والمطلقات بشكل أكثر لسهولة تنفيذ جرمه. أين يقوم باستعمال هاتفه النقال لتصوير ضحاياه داخل منازلهم قبل تهديدهم بنشر صورهم. كما توصّلت الضبطية القضائية إلى تورط المتهم في تصوير فتيات بالشارع بغرض ابتزازهن. فيما امتدت جرائمه إلى الاعتداء على القصر بمنازلهم خلال دخوله إليها للقيام بعمله. وبعد فترة من البحث والترصد عن المشتبه فيه ألقي القبض عليه. كما خضع مسكنه للتفتيش أين عثرت الشرطة على معدات خاصة بالإعلام الآلي ولواحقه استعملها الموقوف في الجرم، ليتم إنجاز ملف جزائي ضده قبل تقديمه أمام العدالة.