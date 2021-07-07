بسكرة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 16 كلغ من المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بسكرة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمخدرات، وحجز ما يفوق 16 كلغ من الكيف المعالج.

و في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، فقد تم حجز مبلغ مالي من عائدات الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، مع حجز سيارة سياحية من نوع HYNDAI I10 كانت تسعمل في نقل الكيف المعالج.

كما حجزت ذات المصالح 3 هواتف نقالة كانت تستعمل في الإتصال بين أفراد الشبكة.